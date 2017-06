Beim Bau und Betrieb großer Stromautobahnen sollen künftig bundesweit die gleichen Gebühren fällig werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Freitag vom Bundestag beschlossen. Das Vorhaben wurde zuvor noch eingebremst.

In Deutschland sollen künftig überall die gleichen Gebühren für Bau und Betrieb der großen Stromautobahnen fällig werden. Der Bundestag beschloss am Freitag ein Gesetz, was im Kern für Nord- und Ostdeutsche niedrigere Abgaben und für West- und Südwestdeutsche höhere bedeutet. Die Angleichung soll ab 2019 Schritt für Schritt beginnen und Anfang 2023 abgeschlossen sein. Damit werden ...

