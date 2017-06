Ungarns Ministerpräsident Orban und der türkische Präsident Erdogan haben nach einem gemeinsamen Treffen ihre Loyalität zueinander bekräftigt. Laut eigenen Aussagen verfolgen beide Staaten Strategien menschlicher Werte.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Loyalität zur Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigt. "Was auch immer an türkeifeindlichen Äußerungen in bedeutenden EU-Ländern fallen mag, Ungarn wird sich daran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...