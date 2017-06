von Christoph Platt, Euro am Sonntag Der Branche der Offenen Immobilienfonds geht es gut - in gewisser Weise sogar zu gut. Das sehen nicht nur die Produktanbieter und Anleger so, sondern auch die Ratingagentur Scope. Sie hat neue Ratings für 13 für Privatanleger taugliche Immobilienfonds veröffentlicht. Vier davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...