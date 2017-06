Bonn (ots) - Die "Großen 20" - diese Staaten vertreten zwei Drittel der Weltbevölkerung, die für 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Erde und 80 Prozent des globalen Handels verantwortlich sind. Am 7. und 8. Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs dieser wichtigen Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel in Hamburg. Doch die alte Weltordnung, der Zusammenhalt der G20 droht 2017 zu zerbrechen. phoenix berichtet an beiden Gipfel-Tagen insgesamt rund 20 Stunden live aus Hamburg. Dokumentationen und Gesprächssendungen runden das Programm ab.



Eine detaillierte Programmübersicht der phoenix-Sendungen zum Themenschwerpunkt finden Sie unter folgendem Link:



http://bit.ly/2s99Nqt



