Inkassodienstleister für digitales Erfolgsmessungs-Tool ausgezeichnet / Transparenz über Arbeitsergebnisse erhöht Mitarbeiterzufriedenheit / Zahlungseingang signifikant gesteigert



EOS Serviceline, zuständig für das Telefoninkasso von EOS in Deutschland, hat beim Digital Leader Award 2017 den dritten Platz in der Kategorie "Spark Collaboration" belegt. Auf einer feierlichen Preisverleihung in Berlin wurde das Unternehmen am Donnerstag, den 29. Juni 2017 für seine besonderen Leistungen im Bereich der digitalen Transformation ausgezeichnet. Prämiert wurde das neue Erfolgsmessungs-Tool der EOS Serviceline, mit dem der Inkassodienstleister seine Arbeitsergebnisse intern abbildet. Durch die vom Tool geschaffene Leistungstransparenz konnte das Unternehmen nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, sondern auch den Zahlungseingang für seine Kunden signifikant steigern.



Digitale Plattform schafft Transparenz über Mitarbeitererfolg



Mit dem "WIN WIN" getauften Projekt hat EOS Serviceline eine digitale Plattform geschaffen, auf der alle Call Center-Mitarbeiter den durch sie generierten Zahlungseingang verfolgen und miteinander vergleichen können. Diese Transparenz führt zu einer höheren Zufriedenheit, da jeder Mitarbeiter den Erfolg seiner Schuldnertelefonate exakt nachverfolgen kann. Da das Tool an das Bonussystem der EOS Serviceline angebunden ist, kann er zudem Prämienzahlungen erhalten. So profitieren Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen - eine klassische "Win-Win"-Situation.



"Digitalisierung ist für uns der Schlüssel zum Erfolg", sagt Thomas Wagler, Leiter Operations Management bei EOS Serviceline und verantwortlich für das Projekt. "Die Auszeichnung bei den Digital Leader Awards macht uns unheimlich stolz und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg auf jeden Fall fortzusetzen."



Expertenjury wählte aus knapp 100 Einreichungen aus



Die Jury, bestehend aus Wirtschafts-, Medien- und Wissenschaftsexperten, stimmte zwischen knapp 100 Bewerbungen ab. EOS Serviceline wurde in der Kategorie "Spark Collaboration" ausgezeichnet, in der Unternehmen geehrt werden, die mit Hilfe digitaler Technologien ihre Arbeitskultur in vorbildlicher Weise modernisieren.



Der Digital Leader Award ist eine gemeinsame Initiative von IDG Business Media und Dimension Data Deutschland und zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für die Digitalisierung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Preis, der jährlich in Berlin verliehen wird, ehrt die Experten-Jury Führungspersönlichkeiten, die die digitale Transformation in ihren Unternehmen beispielgebend gestalten. Schirmherrin des Awards ist Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.



Die EOS Serviceline GmbH



Mit rund 300 Mitarbeitern in seinen Call Centern in Berlin und Potsdam erbringt EOS Serviceline Inkassodienstleistungen für die EOS Unternehmen in Deutschland. Mit Einfühlungsvermögen und fundierten Argumenten überzeugen die qualifizierten Serviceline-Mitarbeiter die Schuldner telefonisch, offene Forderungen zu begleichen oder Ratenzahlungsvereinbarungen zu treffen.



Die EOS Gruppe



Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder: Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mit knapp 8.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 28 Ländern der Welt mit mehr als 60 Tochterunternehmen finanzielle Sicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereich an. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, die Öffentliche Hand, der Immobiliensektor, Distanzhandel sowie E-Commerce.



Weitere Informationen: www.eos-solutions.com



