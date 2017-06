ALNO Aktiengesellschaft: Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 und Termin der Hauptversammlung werden verschoben

DGAP-Ad-hoc: ALNO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis ALNO Aktiengesellschaft: Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 und Termin der Hauptversammlung werden verschoben 30.06.2017 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pfullendorf, 30. Juni 2017 - Der Vorstand der Alno AG hat soeben neue Termine für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 sowie für die ordentliche Hauptversammlung festgelegt. Der Jahres- und Konzernabschluss 2016 soll am 14. August 2017 (bislang für den 30. Juni 2017 vorgesehen) veröffentlicht werden. Die ordentliche Hauptversammlung soll am 28. September 2017 (bislang für 31. August 2017 geplant) stattfinden. Hintergrund sind noch nicht final abgeschlossene Geschäftsvorfälle, deren Finalisierung in den kommenden Kalenderwochen erwartet wird; diese sollen in den zukunftsgerichteten Aussagen des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 für das Geschäftsjahr 2016 noch berücksichtigt werden.

Kontakt

ALNO AG Markus Gögele Heiligenberger Str. 47 88630 Pfullendorf Telefon +49 - 7552 - 21 - 3316 Email markus.goegele@alno.de

30.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO Aktiengesellschaft Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: +49 7552 21 0 E-Mail: info@alno.de Internet: www.alno.de

ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4 WKN: 778840, A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange

