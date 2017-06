Eric Owen wird als Geschäftsführer im Geschäftsbereich Werbedruck für Memjet tätig. In dieser Funktion übernimmt Owen die Verantwortung für Verkauf, Marketing und Vertrieb und sorgt so dafür, dass Memjets Single Pass Inkjet Technology (Technologie zum Tintenstrahldruck in einem Durchgang) in den volumenstarken Werbedruck- und Verpackungsmärkten zunehmend bekannt und eingesetzt wird.

Owen bringt viel Fachwissen für die neue Position mit. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen und zeichnete bei der Eastman Kodak Company für Verkauf und Geschäftsentwicklung verantwortlich. Zuletzt betreute Owen ...

