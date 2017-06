In der Elfenbeinküste wurde die Uno-Blauhelmmission jetzt nach 13 Jahren offiziell beendet. Das Land sei mittlerweile wieder stabil genug. Ein Eingreifen der wurde nach Ausbruch des Bürgerkriegs 2002 nötig.

Die Uno-Blauhelmmission in der Elfenbeinküste ist nach 13 Jahren offiziell beendet worden. Bei einer Zeremonie verabschiedeten sich am Freitag die letzten Soldaten der UNOCI-Mission. Diese war 2004 in den westafrikanischen Staat entsandt worden, um nach dem Bürgerkrieg wieder für Stabilität ...

