Ankündigungen, aber keine konkreten Zusagen: Italien hofft weiter auf die Solidarität der EU-Partner bei der Bewältigung des Flüchtlingsdramas. Vor dem EU-Innenministertreffen gibt es scharfe Kritik aus Rom.

"Zur Zeit ist das britische Militärschiff Echo auf dem Weg zum Hafen Brindisi, mit rund 400 Flüchtlingen an Bord", sagt die Sprecherin der italienischen Küstenwache am Freitagmittag in Rom. Die "Echo" gehört zur Operation Sophia der EU-Mission EUNAVFOR MED (Abkürzung für: European Union Naval Force - Mediterranean), an der 25 europäische Nationen beteiligt sind. Auch die Bundeswehr ist seit 2015 mit Schiffen dabei.

Am Donnerstagabend ist das Schiff "Aquarius" der Hilfsorganisation "SOS Méditerranée" im kalabrischen Hafen Corigliano Calabro gelandet, an Bord 1032 Menschen. Insgesamt 22 Schiffe mit rund 12.500 Flüchtlingen an Bord sind auf dem Weg nach Italien. Sie haben die Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Wasser gefischt oder von maroden Schlauchbooten geholt, mit denen sie von Schleppern für viel Geld losgeschickt werden.

Die Rettung von Menschenleben im Mittelmeer geht also weiter, trotz der offiziell per Brief bei der EU-Kommission eingereichten Drohung Italiens, es sei eine Grenze überschritten und man werde die italienischen Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen sperren, die nicht unter italienischer Flagge fahren oder zur Europa-Mission gehören. 75.000 Menschen sind seit Jahresbeginn aus Nordafrika gekommen, die meisten nach einer langen Flucht aus den Subsaharaländern, deutlich mehr als im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...