Die Norm legt die Anforderungen an die Bewertung der Leistungsdaten von PV-Modulen beruhend auf der Leistung (in Watt), der Energie (in Wattstunden) und des Leistungsverhältnisses (PR) fest. Sie ist gültig für alle PV-Technologien, jedoch kann sie auf einige Technologien weniger zutreffen, bei denen sich die Modulleistung mit der Zeit ändert. Zum Beispiel wenn Module ihr Verhalten bei Beanspruchung durch Licht oder thermische Beanspruchung ändern oder wenn bei ihren für die Modellierung verwendeten Kennwerten erhebliche Nichtlinearitäten auftreten.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Verfahren zur Messung des Einfallswinkels der Bestrahlungsstärke auf die Ausgangsleistung der Einrichtung. Die Bestimmung der Betriebstemperatur eines Moduls für eine bestimmte Reihe von Umgebungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...