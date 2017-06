Frankreichs Justiz ermittelt gegen Marine Le Pen. Das wurde am Freitagnachmittag bekannt.

Es geht dabei um den Vorwurf von "Scheinbeschäftigung" im EU-Parlament, hieß es. Mitarbeiter Le Pens sollen dies am Freitag bestätigt haben. Die Chefin der Partei "Front National" war bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl in Frankreich in die Stichwahl gekommen, unterlag dort aber Emmanuel Macron.