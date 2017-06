Mülheim an der Ruhr (ots) -



Bei der Verleihung des diesjährigen German Brand Awards hat die Unternehmensgruppe ALDI SÜD gleich zwei Mal Gold gewonnen: Sowohl die Unternehmensblogs als auch das Kundenmagazin ALDI inspiriert erhielten in der Wettbewerbsklasse Excellence in Brand Strategy, Management and Creation die höchste Auszeichnung. 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien verfolgten im Deutsch Historischen Museum in Berlin gestern Abend die Verleihung.



ALDI inspiriert: Gold in der Kategorie Brand Campaign - Classic & Print Das Kundenmagazin ALDI inspiriert begleitet die Leser unter anderem mit Rezeptideen, DIY-Tipps und spannenden Reisezielen durch den Alltag. Die Jury lobt besonders das durchdachte Konzept, "das sich mit aktuellen, spannend aufbereiteten Themen - sowohl visuell als auch sprachlich - modern und zeitgemäß präsentiert und so die Marke sympathisch mit dem Alltag der Kunden zu verbinden versteht".



Unternehmensblogs: Gold in der Kategorie Brand Campaign - Dialogue Seit 2016 ist ALDI SÜD mit zwei Blogs online: Im Unternehmensblog blicken ALDI SÜD Mitarbeiter hinter die Kulissen des Unternehmens. Der "Mamablog" bietet spannende Geschichten und Tipps und Tricks rund um den Nachwuchs. Die Jury würdigt mit der Auszeichnung die Kommunikationsstrategie des Unternehmens. Die Blogs stehen für "gelebte Transparenz und Offenheit" und setzen auf den Austausch mit den Kunden. Dadurch werden die Markenwerte auf einer neuen Ebene erlebbar gemacht.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen. Beide Awards unterstreichen unser Bestreben, transparent und offen zu kommunizieren. Gerade auf dem Unternehmensblog haben wir eine gute Möglichkeit auch zu kritischen Themen Stellung zu beziehen und so in den Dialog mit unseren Kunden zu treten", erklärt Kirsten Geß, Director Communication bei ALDI SÜD. Neben den zwei Gold-Awards hat ALDI SÜD in der Kategorie "Brand Design" den zweiten Platz für den Unternehmensblog sowie für den Relaunch des Unternehmenslogos erzielt.



Mit dem German Brand Award werden jedes Jahr nachhaltige Markenkonzepte und Markenmacher prämiert. Eine Auszeichnung erfolgt ausschließlich auf einer im Vorfeld erfolgten Nominierung durch die interdisziplinäre Jury aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen.



