Pafos (ots) - Zypern ist mit mehr als 325 Sonnentagen und einer faszinierenden Landschaft immer eine Reise wert. 2017 setzt die Mittelmeerinsel mit Pafos als Europäischer Kulturhauptstadt dem Urlaubserlebnis ein Sahnehäubchen auf: das Hafenstädtchen an der Südwestküste bietet reizvolle Kulturevents vor antiker Kulisse - größtenteils unter freiem Himmel.



Die Besitzerfamilie von Thanos Hotels, Zyperns führender Luxushotelgruppe, ist tief mit der Insel verwurzelt und gehört zu den "Gold Hospitality"-Sponsoren des Kulturjahres. Die Luxushotels Almyra und Annabelle liegen in fußläufiger Nähe zum Stadtzentrum direkt am Meer. Sie sind die perfekten Ausgangspunkte, um das Kulturprogramm zu genießen - hier die Highlights des Sommers in Pafos:



Der Mythos der Galatea



Am 14. Juli widmet sich eine moderne Ballettaufführung dem Gründungsmythos von Pafos. Ihm zufolge erschuf der zyprische Künstler Pygmalion die Frauenstatue Galatea, in die er sich verliebte. Nachdem Aphrodite der Statue Leben einhauchte, ging aus der Verbindung ein Kind namens Pafos hervor, nach dem die Hafenstadt benannt ist. Die Balletttänzer stammen aus Zypern und Italien, das Symphonieorchester der Staatsoper Hannover spielt Werke des Komponisten Arvo Pärt.



Musical "The Truth about Venus"



Das Almyra wird im Juli selbst zum kulturellen Austragungsort: vom 28. - 30. Juli wird das Musical "The Truth about Venus" im Hotel aufgeführt. Das Stück nähert sich dem Thema Schönheit aus unterschiedlichen Perspektiven.



Klangkulisse "Moon & Stars"



Im August werden feinste Klänge und bedeutende Literatur von namhaften Künstlern unter sternenklarem Himmel dargeboten. Internationale Größen wie etwa der bosnische Musiker Goran Bregovic und die britische Schauspielerin Charlotte Rampling unterhalten das Publikum rund um das Thema Mythen und Religion.



Oasen der Ruhe



Thanos Hotels bieten ihren Gästen ein Maximum an Entspannung und Erholung in exklusivstem Ambiente. Ein Zimmer mit Meerblick und Terrasse im Almyra und Annabelle kostet ab 282 EUR. www.thanoshotels.com



OTS: Thanos Hotels newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108889 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108889.rss2



Pressekontakt: Pressebüro Thanos Hotels: SvO PR Tel. +49(0)30 3212002 info@svo-pr.com