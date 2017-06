Hamburg (ots) -



Mit dem Little BIG City Berlin baut die Merlin Jahreskarte ihr Attraktions-Angebot weiter aus. Neben dem Heide Park Resort und dem LEGOLAND® Deutschland Resort, dem Hamburg und Berlin Dungeon, Madame Tussauds Berlin, zwei LEGOLAND Discovery Centren und acht SEALIFE Standorten, kann nun auch die Weltneuheit Little BIG City Berlin mit der Merlin Jahreskarte besucht werden. Mit insgesamt 16 TOP Freizeit-Attraktionen ist die Merlin Jahreskarte die mit dem größten Attraktions-Angebot in Deutschland. Im Maßstab 1:24 wird im Little BIG City Berlin großen und kleinen Entdeckern die Geschichte Berlins näher gebracht.



Freizeitspaß für die ganze Familie - das bietet die Merlin Jahreskarte abenteuer- und unternehmungslustigen Familien. Ab dem 1. Juli ist auch Little BIG City Berlin in der Karte enthalten



Auf 1500 Quadratmetern entstand in den letzten Monaten eine Weltneuheit: Eine interaktive Modellstadt, die mit Hilfe von 3D-Modellen die Geschichte Berlins erzählt. Geschichte zum Anfassen lautet das Motto am Fuße des Berliner Fernsehturms. Die über 5.000 Bewohner der interaktiven Modellstadt erzählen in sieben verschiedenen Epochen von den kleinen und großen Geschichten der Hauptstadt. Durch die fesselnden Spezialeffekte, Projektionen und interaktiven 3D-Modelle kann im Little BIG City Berlin die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute hautnah erlebt werden. Die weltweit erste Attraktion dieser Art öffnet am 01.Juli ihre Tore -der Eintritt für Merlin Jahreskarteninhaber ist natürlich kostenlos.



"Wir freuen uns sehr, nun eine weitere Top Freizeit-Attraktion als Highlight der Merlin Jahreskarte zu begrüßen", freut sich Andrea Lindau, Brand Manager der Merlin Jahreskarte.



Doch nicht nur der Attraktions-Zuwachs lässt die Merlin Jahreskarte weiter wachsen. Mit 3. Partnern wie die Hard Rock Cafes, car2go und familie&co bietet die Jahreskarte schon längst mehr als nur Freizeitspaß in den hauseigenen Parks.



Für weitere Informationen oder Verlosungen wenden Sie sich bitte an: Andrea Lindau - Brand Manager: Andrea.Lindau@merlinentertainments.biz, 040 30 09 06 35