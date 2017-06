Siemens investiert rund 300 Millionen US-Dollar in die Erweiterung des Medizintechnik-Standortes im US-Bundesstaat Massachusetts. Insgesamt werden dadurch rund 700 neue High-Tech-Jobs geschaffen.

Mehr als 50.000 Mitarbeiter beschäftigt Siemens bereits in den USA - und es sollen noch mehr werden. Diese Botschaft schickte der Technologiekonzern am Ende einer mehrtägigen USA-Reise des kompletten Vorstands auch ins Weiße Haus. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt für eine Erweiterung des Medizintechnik-Standorts Walpole. Siemens will 300 Millionen Dollar investieren und in den kommenden zehn Jahren bis zu 700 High-Tech-Arbeitsplätze schaffen.

Der Siemens-Vorstand tagt regelmäßig einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...