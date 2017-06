Mainz (ots) -



Der ZDF-Verwaltungsrat hat am Freitag in Mainz dem Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut zugestimmt, Heike Hempel (52) zur Stellvertretenden Programmdirektorin zu berufen. Zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II tritt sie dieses Amt zum 1. Januar 2018 an. Der bisherige Stellvertretende Programmdirektor Reinhold Elschot (66) wechselt zu diesem Datum in den Ruhestand.



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut würdigte die Kompetenzen und Leistungen der langjährigen Hauptredaktionsleiterin: "Heike Hempel bringt sehr erfolgreich populäre Unterhaltung mit einer hohen Programmqualität zusammen. Dafür stehen beispielhaft große Event-Mehrteiler wie 'Unsere Mütter, unsere Väter' oder 'Ku'damm 56'."



Heike Hempel arbeitete als Producerin und als Redakteurin im WDR-Fernsehspiel, bevor sie 1999 zum ZDF kam und eine Redaktion im Fernsehspiel und Das Kleine Fernsehspiel leitete. Seit 2008 ist sie Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II.



Der Verwaltungsrat bestätigte auch den Personalvorschlag des ZDF-Intendanten für die Nachfolge von Reinhold Elschot in der Leitung der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Diese Position übernimmt Frank Zervos (41) zum 1. Januar 2018.



Nach dem Studium der Publizistik und der Filmwissenschaft in Mainz absolvierte Zervos 2003/04 das Redaktionsvolontariat im ZDF. Im Anschluss arbeitete er als Planungs-Redakteur des Hauptprogramms und baute von 2009 bis 2012 den Digitalkanal ZDFneo maßgeblich mit auf. Seit 2012 ist Frank Zervos als Chef vom Dienst der Programmdirektion direkt beim Programmdirektor angesiedelt mit Aufgaben im Programm-Management. Er leitete u.a. Arbeitsgruppen zum Programm-Development (Daytime-Formate), entwarf die Online-Strategie der Programmdirektion und war an der Konzeption von FUNK ebenso beteiligt wie an den übergreifenden Aufgaben zur Nachwuchs- und Köpfe-Entwicklung oder zur Produzentenpolitik.



Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Frank Zervos ist ein kreativer und versierter TV-Macher mit einem ausgezeichneten Gespür für neue Programme und Innovationen. Er wird an die erfolgreiche Arbeit von Reinhold Elschot anknüpfen und die traditionsreiche Hauptredaktion mit eigenen Akzenten in die Zukunft führen."



