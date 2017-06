Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunkturdaten der 27. Börsenwoche, vom 3. bis zum 7. Juli 2017. Am Dienstag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags "Independence Day" geschlossen. Am Mttwoch steht das jüngste Fed-Protokoll auf der Agenda. Am Freitag erwarten die Börsianer den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.