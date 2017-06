Der IS steht nicht nur im irakischen Mossul mit dem Rücken zur Wand. In Syrien ist auch die Stadt Al-Rakka nun komplett umzingelt worden. Die Befreiung der IS-Hochburg ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Die IS-Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien ist von Gegnern der Terrormiliz komplett umzingelt worden. Den IS-Kämpfern sei der letzte Fluchtweg aus ihrem Kontrollgebiet abgeschnitten worden, teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Quellen am späten Donnerstagabend mit. Laut Institute for the Study of War (Washington) sind in der Stadt 50 000 bis 100 000 Zivilisten eingeschlossen.

Bodeneinheiten der ...

