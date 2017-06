Wochenausblick: DAX & Co unter Druck. Banken, EZB und Fed im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die 13.000 Punktemarke beim DAX® ist zunächst wieder in weite Ferne gerückt. Die kräftigen Anstiege der Anleihenrenditen und des Euro/US-Dollar-Wechselkurses nahmen viele Investoren zum Anlass, Gewinne nach der 2.000 Punkterallye seit Anfang Dezember einzustreichen. So büßten der DAX und die deutschen Nebenwerteindizes im Wochenvergleich zwischen 2,2 und 3,1 Prozent ein. Im übrigen Europa fielen die Verluste meist etwas geringer aus. Der italienische FTSE MIB® konnte das Vorwochenniveau gar fast verteidigen. Gegen den Trend zulegen konnte hingegen der EURO STOXX® Banks Index. Der Sektor profitierte von der Einigung der Abwicklung von zwei italienischen Banken und dem Anstieg der Anleihenrenditen.

Die Bären scheinen derzeit am Drücker. Angesichts des US-Feiertags am Dienstag und dem eingeschränkten Handel am Montag könnten sich die Gemüter zum Wochenauftakt möglicherweise wieder etwas beruhigen. Zur Wochenmitte werden zudem die Protokolle der jüngsten EZB- und Fed-Sitzung veröffentlicht. Sie könnten den Märkten weitere Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden in den USA Pkw-Absatzzahlen veröffentlicht. Dies könnte die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen.

In der abgelaufenen Wochen zählten Bankaktien zu den stärksten Titeln. Neben den Bankwerten sollten Anleger in der kommenden Woche auch einen Blick auf die Versicherungstitel wie Allianz und Münchener Rück werfen.

Bayer wartete zum Wochenschluss mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf und löste eine Verkaufswelle aus. Auch diese Aktie sollten Anleger in der kommenden Woche beobachten.

Wichtige Termine

Die US-Märkte schließen am Montag feiertagsbedingt früher. Am Dienstag sind sie geschlossen!

3.7.: USA - US-Absatz, Juni

3.7.: Japan - Tankan-Bericht

3.7.: China - Caixin PMI Industri, Juni

3.7.: Europa - Markit Einkaufsmanagerindizes

5.7.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung

6.7.: Deutschland - Auftrag der Industrie

6.7.: Europa - EZB veröffentlicht Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung

6.7.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 01. Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.470/12.580/12.600/12.650 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.250/12.360 Punkte

Der DAX kam im Wochenverlauf deutlich unter Druck und bewegt sich zum Wochenschluss im Bereich der 61,8%-Retracementlinie von 12.360 Punkten. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 12.580 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.360 Punkte droht eine Konsolidierung bis in 12.000 Punkte. Viele Bullen werden eine Stabilisierung beziehungsweise eine Erholung über 12.470 Punkte abwarten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2017 - 30.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2011 - 30.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

