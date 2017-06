Berlin (ots) -



Wenn Ihr nicht mit dem Strom schwimmt, sondern lieber die perfekte Welle nehmt, dann seid Ihr beim YOU Summer Break genau richtig!



Wir laden Euch am 7. Juli ab 10.45 Uhr zur Surf-Premiere auf Europas größtem Jugendevent ein: Die Surf-Days sind die weltweit erste Serie mit einer aufblasbaren Surf-Station und sorgen für ein authentisches Surferlebnis mitten in der Hauptstadt. Erstmalig bietet der YOU Summer Break die Möglichkeit, auf einer echten Welle im Sommergarten auf dem Berliner Messegelände zu surfen. Nicht nur Profis haben hier Spaß, auch Einsteiger können sich ausprobieren. Seid die Ersten, die in den Genuss der perfekten Welle kommen.



Wir bieten bildstarke Foto- und Videomotive an und laden alle Surfaholics zum Wellenreiten ein:



Wann? Freitag, 7. Juli 2017



Wo? Messe Berlin, gemeinsamer Treffpunkt 10.45 Uhr, Eingang: Halle 21, "Burned Carpet" (über Hammerskjöldplatz, Masurenallee)



Was? Ab 11 Uhr Surfen auf der aufblasbaren Surf-Station am Outdoor-Pool im Sommergarten.



Wer? Profi Thilo Trefz von Brand Guides zeigt Euch und unserem unerschrockenen YOU-Praktikanten Mathaios wie es geht, danach seid Ihr dran!



Und nicht vergessen: "Packt' die Badesachen ein, nehmt Euer kleines Handtüchlein und dann nüscht wie raus auf's Berliner Messegelände zum YOU Summer Break!"



Wir freuen uns auf Euer Kommen und bitten um Anmeldung unter: www.otseinladung.de/event/7ea2cc7d69



Pressekontakt: Kontakt Presseteam YOU Summer Break bei Rückfragen: Julia Wegener, T: +49 (0) 30 3038 2269, j.wegener@messe-berlin.de Mirjam Priemer, T: +49 (0) 30 3038 2268, priemer@messe-berlin.de