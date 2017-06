Bis 2030 können in Nordrhein-Westfalen 17 mal so viel Solaranlagen von oder für Prosumer gebaut werden wie bisher existieren. Dazu müssen Prosumer aber gefördert werden, so das Fazit von Experten auf einer Tagung der Verbraucherzentrale NRW und der Energieagentur NRW.In Nordrhein-Westfalen besteht ein Potenzial von 1,2 Millonen Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Leistung von über acht Gigawatt, die bis 2030 gebaut werden und Prosumern zugeordnet werden könnten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung IÖW, die die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ...

