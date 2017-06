Mainz (ots) - Woche 27/17 Samstag, 01.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.15 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



6.00 37° Vom Mörder zum Helfer Ein Leben mit Umwegen Deutschland 2016



6.30 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



( weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



9.40 Weggesperrt - Frauen im Knast Freigang mit Folgen Deutschland 2017



10.25 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013



11.10 Mythen-Jäger Yamashitas Kriegsbeute - Das Gold des Generals Großbritannien 2014



11.55 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.55 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014



2.40 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011



3.25 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013



4.10 Mythen-Jäger Die Macht der Kristallschädel Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen )



Woche 27/17 Sonntag, 02.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.35 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015



8.05 Einbruchsparadies Deutschland



8.50 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017



9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.35 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015



10.20 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund



11.05 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



11.50 ZDF-History Die großen Verführer Deutschland 2013



12.40 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



13.25 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936 Deutschland 2016



23.55 Zeichen des Bösen - Die Runen der SS Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen )



Woche 27/17 Montag, 03.07.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.50 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



16.35 ZDF-History Verrat im Vatikan Deutschland 2013



17.20 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.40 heute-journal



( weiterer Ablauf ab 1.10 Uhr wie vorgesehen )



Woche 29/17 Mittwoch, 19.07.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



13.00 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009



"Wunder Pubertät - Wissenschaft der wilden Jahre" entfällt 13.45 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009



"Leschs Kosmos: Liebe - das Märchen von der freien Wahl" entfällt 14.30 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



15.15 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



"Leschs Kosmos: Fleischeslust - Genuss ohne Reue?" entfällt 16.00 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009



16.45 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



17.30 Katastrophen, die Geschichte machten Die Entscheidungsschlacht von Moskau Kanada 2013



18.15 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016



Die Reihe: "Tiere, die Geschichte machten" 15.45 - 18.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )







Woche 29/17 Freitag, 21.07.



Bitte Programmänderung beachten:



13.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Monde USA 2010



"Terra X: Faszination Universum: Das Geheimnis der Finsternis" entfällt 14.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010



"Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 21.45 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010



"Terra X: Faszination Universum: Das Geheimnis der Finsternis" entfällt 22.30 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



"Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 1.15 Mörderjagd Tod in San Francisco



"Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen" entfällt 2.00 Mörderjagd Tödliche Gier



"Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 30/17 Mittwoch, 26.07.



Bitte Programmänderung beachten:



7.45 Leschs Kosmos Liebe - das Märchen von der freien Wahl Deutschland 2016



8.15 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009



"Leschs Kosmos: Burnout: Hysterie oder Epidemie?" und "Leschs Kosmos: Die Heilkraft der Wunder" um 8.45 Uhr entfallen 9.00 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009



"Leschs Kosmos: Fleischeslust - Genuss ohne Reue?" um 9.15 Uhr entfällt 9.45 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



10.30 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



11.15 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



12.00 Katastrophen, die Geschichte machten Die Entscheidungsschlacht von Moskau Kanada 2013



Die Reihe: "Tiere, die Geschichte machten" 9.45 - 12.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 30/17 Donnerstag, 27.07.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



1.15 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



"Terra X: Faszination Universum: Das Geheimnis der Finsternis" entfällt 2.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



"Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 4.15 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



4.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010



