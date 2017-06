Liebe Leser,

endlich ist es soweit, wir fahren in den Urlaub, ab in den Süden. Während wir uns also in der Sonne strecken und die freie Zeit genießen, verpassen wir gleichzeitig eventuell die besten Gelegenheiten? Na, habe ich Sie erwischt? Sind dies die Gedanken, die Sie auch manchmal haben, wenn es an die Planung des Sommerurlaubs geht? Man würde ja schon gerne, aber man will ja auch nichts verpassen. Und wenn gerade in der Sommerzeit die große Gelegenheit kommt ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...