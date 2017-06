Lieber Leser,

am 1. Juni schrieb ich an dieser Stelle, dass die Aktie der Bayer AG mit einem KGVe von ca. 15 ein Schnäppchen sei. Daher sollte man die Aktie m.E. in Schwächephasen einsammeln, das Kursziel legte ich auf 145 Euro fest. Heute nun ist die Aktie der Topverlierer im DAX. Wie kommt das und wie geht es hier nun weiter?

Umsatz- und Gewinnwarnung drückt Aktie tief ins Minus!

Heute früh, um genau 9:18 Uhr, veröffentlichte Bayer eine Umsatz- und ... (Sascha Huber)

