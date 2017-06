Bonn (ots) - Die Fraktionen von CDU und CSU stellen in Berlin ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl am 24. September vor. phoenix überträgt die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer um 13 Uhr live. phoenix-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois ist im Konrad-Adenauer-Haus dabei. Zudem berichtet phoenix von den Pressekonferenzen von SPD, Grünen und Linken und zeigt Ausschnitte aus den wichtigsten Reden u.a. von der Parteivorsitzenden der Linken, Katja Kipping. Im Studio ordnet Michael Sahr die Ereignisse mit dem Politikwissenschaftler Tilman Mayer von der Universität Bonn ein.



Im Schloss Versailles tagt die gemeinsame Versammlung der beiden französischen Parlamentskammern (Nationalversammlung und Senat). Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron stellt in diesem Rahmen sein Reformprogramm vor und erläutert vor dem sogenannten Versailler Kongress die Grundzüge seiner Politik. phoenix überträgt Macrons erste innenpolitische Rede nach der Parlamentswahl um 15 Uhr live. Im Anschluss analysiert Michael Sahr das Geschehen mit seinem Studiogast Gérard Foussier, Chefredakteur der deutsch-französischen Zeitschrift Documents.



