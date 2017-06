Bangkok (ots/PRNewswire) - Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums

der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN) will Thailand als

Mitgründer der ASEAN die Vereinigung stärken, indem Inklusivität,

menschliche Sicherheit und nachhaltige Entwicklung gefördert werden.



Der Hauptbestandteil des Erfolgs von ASEAN in der Vergangenheit

und ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Zukunft von ASEAN

sind die Menschen selbst, sagt das Außenministerium von Thailand.

Deshalb sollte die ASEAN-Gemeinschaft ihre Bemühungen auf die

Menschen ausrichten. Daher sind Inklusivität, menschliche Sicherheit

und nachhaltige Entwicklung wichtige Prioritäten, die ASEAN anpacken

sollte, um die Vereinigung für die nächste Generation noch besser und

stärker zu machen.



Die erste Priorität ist Inklusivität. ASEAN soll die Beteiligung

von Menschen und Gruppen aus allen Gesellschaftsschichten und

Religionen am Aufbau von Gemeinschaften fördern.



Thailand misst diesem Bereich große Bedeutung bei, indem ASEAN den

Menschen und die Menschen ASEAN näher gebracht werden sollen. Das

Land hat ein Programm zum Aufbau von "ASEAN-Bibliotheken" in über 20

Provinzen im ganzen Land lanciert. Es hat verschiedene Organisationen

und Gruppen von Jugend- bis zu zivilgesellschaftlichen Organisationen

an einem regelmäßigen Dialog beteiligt, um die Politik von ASEAN

weiterzuentwickeln.



Zudem hat Thailand wichtige ASEAN-Dokumente in die Blindenschrift

in Thai und Englisch übersetzt sowie Audiokassetten produziert, durch

die ein breiteres Segment der Bevölkerung Zugang zu Informationen

über ASEAN hat. Schließlich ist ASEAN eine Gemeinschaft für alle und

nicht nur für wenige.



In einer ASEAN-Gemeinschaft müssen die Menschen geschützt und

gefördert werden, schließlich handelt es sich bei ihnen um die

wichtigsten Ressourcen. Dabei ist die menschliche Sicherheit die

zweite Priorität, welcher ASEAN hohe Aufmerksamkeit schenken sollte.

Die Menschen sollen ausreichend Zugang zu Nahrung, Wasser und anderen

Ressourcen haben, damit diese ein produktives Leben in Würde führen

können. Deshalb setzt ASEAN den Fokus auf die Entwicklung auf

Humanressourcen - von der Jugend bis hin zu Arbeitskräften, von den

Wanderarbeitern bis hin zu einer zunehmend älter werdenden

Erwerbsbevölkerung. Dadurch können sie ihr Potenzial entfalten und zu

einer dynamischeren und widerstandfähigeren ASEAN-Gemeinschaft

beitragen.



Zudem muss ebenfalls das Wohlergehen der Menschen vor

Herausforderungen wie u.a. illegale Drogen, Menschenhandel und

Pandemien geschützt werden. Im Rahmen der thailändischen Initiative

haben wir Fortschritte gemacht, eine drogenfreie ASEAN-Gemeinschaft

zu schaffen, und das ASEAN NARCO Centre in Bangkok ist ein wichtiges

Instrument, um uns dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Thailand übernimmt ebenfalls die Führung, um das Wohlbefinden der

älteren Bevölkerung zu erhöhen und ihr die Instrumente und

Möglichkeiten zu geben, damit sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft

werden. Deshalb haben wir eine Initiative für "aktives Altern"

lanciert, mit der die menschliche Sicherheit unserer alternden

Bevölkerung gefördert werden soll. Tatsächlich ist Thailand ein der

wenigen Länder der Welt, das ein Ministerium für menschliche

Sicherheit hat.



Nicht zuletzt soll ebenfalls die nachhaltige Entwicklung gefördert

werden, da es sich dabei nicht nur um eine globale Verpflichtung,

sondern auch um eine wichtige regionale Verantwortung handelt. Für

Thailand steht das Erreichen der Sustainable Development Goals (SDGs)

zuoberst auf der Prioritätenliste der nationalen Politik. Thailand

ist überzeugt, dass der Austausch von Erfahrungen und das Lernen

voneinander den Ländern dabei helfen könnten, die globalen SDG-Ziele

zu erreichen. Deshalb wardie "Umsetzung der Vision in die Praxis" bei

nachhaltiger Entwicklung das Hauptziel unseres G77-Vorsitzes im

letzten Jahr und ist nun ein Hauptziel Thailands innerhalb der

ASEAN-Gemeinschaft.



Im Februar 2016 wurde Thailand zum Koordinator für Fragen in

Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung ernannt. Eine unserer

Prioritäten ist die Förderung der Komplementaritäten zwischen der

ASEAN Community Vision 2025 und der United Nations 2030 Agenda on

Sustainable Development.



Seither hat Thailand eng mit anderen Mitgliedstaaten der ASEAN und

Freunden außerhalb der ASEAN zusammengearbeitet, insbesondere mit den

Vereinten Nationen und der Weltbank, um die Bestrebungen aufeinander

abzustimmen, damit sowohl regionale als auch globale Ziele gemeinsam

erreicht werden können.



ASEAN müsste sich auf die Entwicklung von Impulsgebern auf

regionaler Ebene konzentrieren, die quer über die verschiedenen

Sustainable Development Goals (SDGs) gehen und uns allen dabei

helfen, gleichzeitig mehrere SDGs zu erreichen.



Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ASEAN ihr auf die

Menschen ausgerichtetes Programm auch über das 50-jährige Jubiläum

hinaus weiterführen muss, wenn sie auch in Zukunft als relevant

erachtet werden will. Denn ohne aktive Beteiligung der Menschen, ohne

das Engagement dieser ultimativen Interessengruppe von ASEAN im

Rahmen der Politikgestaltung wird die ASEAN-Gemeinde in Rückstand

geraten - und die Menschen in Südostasien werden sich anderen Dingen

zuwenden.



Zusammen können die ASEAN-Länder Inklusivität, menschliche

Sicherheit und nachhaltige Entwicklung in der ASEAN-Gemeinschaft

fördern - damit alle eine Stimme haben und niemand zurückgelassen

wird.



Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte:



Department of ASEAN Affairs

Ministry of Foreign Affairs, Thailand

Tel. +66 2203 5000 ext. 14431



Originaltext: Ministry of Foreign Affairs, Thailand

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062462

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062462.rss2