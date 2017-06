HAMBURG (dpa-AFX) - Nach dem verheerenden Feuer von London mit mindestens 80 Toten fordern Fachleute in einem Schreiben an die Bauministerkonferenz und das Deutsche Institut für Bautechnik einen besseren Bandschutz in Deutschland. Wie "Der Spiegel" berichtet, weisen der Deutsche Feuerwehrverband, die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes in ihrem Brief auf zahlreiche Schwächen beim Brandschutz hin.

Fassadendämmungen könnten derzeit trotz aller technischen Vorgaben abbrennen, zitiert der "Spiegel" Frankfurts Feuerwehrchef Reinhard Ries. Wenn Dämmverbundsysteme mit Styropor (Polystyrol) Feuer fingen, seien häufig Bewohner anderer Geschosse ums Leben gekommen, weil sich das Feuer über die Fassade ausgebreitet habe, so die Verbände in ihrem Brief. Die Fachleute fordern daher unter anderem Brandriegel für jedes Stockwerk. Erdgeschosse müssten mit nicht brennbarem Material gedämmt werden, wenn davor Autos oder Mülltonnen stünden. Ältere Bauten sollten nachgebessert werden./irs/DP/mis

