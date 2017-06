Norbert Walter-Borjans hat die Geschäfte an seinen Nachfolger Lutz Lienenkämper übergeben. Durch den systematischen Ankauf von Datenträgern hat er sich einen Namen gemacht. Im Gespräch mit dem Handelsblatt zieht er Bilanz.

Am Freitag wurde in NRW der neue Finanzminister vereidigt, heute übergeben Sie die Geschäfte an Ihren Nachfolger Lutz Lienenkämper. Sind Sie wehmütig?Ich war mit Leidenschaft Finanzminister und hätte gern noch eine Wegstrecke weiter gemacht. Aber die vergangenen sieben Jahre waren auch schon randvoll mit Herausforderungen und Ergebnissen. Das ist nicht der schlechteste Zeitpunkt aufzuhören, auch wenn es nicht geplant war.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?Lutz Lienenkämper ist ein alter Hase. Der braucht keine Ratschläge. Ich hätte höchstens einen Wunsch, nämlich alles daran zu setzen, dass Nordrhein-Westfalen seinen Ruf als Schrittmacher gegen Steuerbetrug und gegen Steuertrickserei zu Lasten der Allgemeinheit behält.

Wenn Sie heute eine Bilanz ziehen: Was war Ihr größter Erfolg in Ihrer Zeit als Minister, was Ihr größter Misserfolg?Das von Wolfgang Schäuble schon unterzeichnete Steuerabkommen mit der Schweiz im Jahr 2012 noch verhindert zu haben, gehört gewiss zu den Erfolgen. Das hat einiges ausgelöst. Den Fall Uli Hoeneß hätte es vermutlich nicht gegeben und auch nicht die darauf folgende Welle von Strafanzeigen. Zusammen mit dem Ankauf von Steuer-CDs sind bundesweit insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro an Mehreinnahmen zusammengekommen, die sonst für den Steuerzahler verloren gewesen wären. Aber auch, dass es im vergangenen Jahr gelungen ist, erstmals nach 43 Jahren wieder einen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften, war alles andere als ein Selbstläufer. Mehr Erfolg hätte ich mir ganz am Anfang gewünscht, als wir die Rücklage für die Abwicklung von Schrottpapieren der WestLB erhöhen wollten. Damals haben CDU und FDP das mit einer Verfassungsklage verhindert.

Mit besonderem Eifer haben Sie Steuerstraftaten verfolgt. NRW hat insgesamt elf Datenträger erworben. Kritiker werfen Ihnen systematische Hehlerei vor. War Ihnen jedes Mittel recht?Nein, aber man muss die Mittel zur Bekämpfung des Steuerbetrugs einsetzen, die auch bei der Aufklärung anderer schwerer Straftaten üblich sind. Der Vorwurf der Hehlerei ist übrigens kaum noch zu hören. Inzwischen haben auch Gerichte bestätigt, dass die Nutzung bezahlter Informationen aus der Szene rechtens ist. Wenn ich mich mit Bürgern, auch Unternehmern unterhalte, bekomme ich viel Zuspruch. ...

