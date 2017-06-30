sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.06.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

17,947 Euro		-0,459
-2,49 %
WKN: 693235 ISIN: US1672501095 Ticker-Symbol: BDZ 
Aktie:
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,609
17,862
19:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV17,947-2,49 %