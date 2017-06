ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas leichter sind die schweizerischen Aktien am Freitag aus dem Handel gegangen. Anfängliche Erholungsansätze erwiesen sich als nicht dauerhaft. Zwar waren die Aktienkurse bis gegen Mittag stetig gestiegen, doch drehte danach die Stimmung an den europäischen Börsen. Seit einer als falkenhaft interpretierten Rede von EZB-Präsident Mario Draghi am Dienstag wird an den Märkten die Zinswende gespielt. Auch am Freitag zogen die Renditen an den Anleihemärkten weiter an und belasteten die Aktienmärkte in Europa.

In der Schweiz konnten sich die Kurse dieser Tendenz nicht entziehen, auch wenn heimische und internationale Konjunkturdaten positiv ausfielen. Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juni um 3,5 Punkte auf 105,5 gestiegen und damit deutlich über seinen langfristigen Durchschnitt. Das deutet darauf hin, dass die kurzfristigen Aussichten für die schweizerische Wirtschaft überdurchschnittlich gut sind. Auch der am Nachmittag veröffentlichte Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in den USA überraschten positiv und stützten die Kurse an der Wall Street, gaben den europäischen Börsen aber keine Impulse.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.907 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 54,22 (zuvor: 68,35) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten verloren die schwergewichteten Roche-Aktien 1,1 Prozent. Der Pharma-Konzern übernimmt den österreichischen Diabetesdienstleister Mysugr für eine ungenannte Summe. Das SMI-Schwergewicht Nestle ermäßigte sich um 0,3 Prozent.

Im Bankensektor, der in den vergangenen Tagen von der Hoffnung auf die Zinswende profitiert hatte, wurden Gewinne mitgenommen. Credit Suisse verloren 1,7 Prozent, UBS 0,7 Prozent und Julius Bär 1,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2017 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.