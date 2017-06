NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag weiter erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 47,90 US-Dollar und damit 48 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 45,63 Dollar.

Zuletzt seien die "schwimmenden Lagerbestände" an Brent-Öl gesunken, was den Preisen Auftrieb gegeben habe, hieß es aus dem Handel. Gemeint sind Bestände in Tankern. Ölkonzerne nutzen häufig Schiffe, um Öl auf dem Meer zu lagern.

Seit gut einer Woche geht es am Ölmarkt wieder bergauf - nach deutlichen Verlusten zuvor. "Selbst preisbelastende Nachrichten wie die weiter steigende Ölproduktion in Libyen setzten die Preise zuletzt nicht mehr unter Druck", schreibt Eugen Weinberg, Experte bei der Commerzbank./jsl/jha/

