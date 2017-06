Bonn (ots) - "Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die richtigen Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit zu finden", sagte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung zum G20-Gipfel. Die Weltwirtschaft, der Klimawandel und der Kampf gegen den Terrorismus - viele Themen stehen auf der Agenda beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20 am 7. und 8. Juli in Hamburg.



phoenix-Moderator Thomas Bade diskutiert mit dem Terrorismusexperten Jörg Trauboth über die Möglichkeiten der G20 im gemeinsamen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Klimaforscher Mojib Latif analysiert die Folgen des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Mit Markus Rudolf von der Otto Beisheim School of Management spricht Thomas Bade über die Verantwortung der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer für die Entwicklung der Weltwirtschaft und über die Herausforderungen des Protektionismus. Dazu zeigt phoenix die Dokumentation "Die große Geldflut - Wie Reiche immer reicher werden".



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de