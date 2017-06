Zürich (awp) - Wie gewonnen, so zerronnen. Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Wochenschluss seine im Tagesverlauf errungenen Gewinne nicht halten können und schloss im Minus. Dies trotz positiver Konjunkturdaten aus den USA und moderaten Gewinnen an der Wall Street. Der Swiss Market Index (SMI) hatte am Freitag zwar mehrmals ...

