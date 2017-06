NEW YORK (Dow Jones)--Leicht erholt von den Vortagesverlusten zeigen sich die Standardwerte an der Wall Street am Freitagmittag (Ortszeit New York). Technologiewerte, die in den vergangenen Tagen heftig abverkauft worden waren, schwächeln jedoch erneut. Positive Konjunkturdaten vermögen die Erholung nicht voranzutreiben.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 21.354 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite steigt um 0,1 Prozent. Im Vorfeld des verlängerten Wochenendes - am Montag findet nur ein verkürzter Handel statt und am Dienstag bleiben die Börsen wegen des Independence Day komplett geschlossen - komme es wohl zu Positionsanpassungen, merkt ein Teilnehmer an.

Die vorbörslich veröffentlichte US-Inflationsrate ist im Mai tiefer unter das Fed-Ziel gesunken. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag nur 1,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Im April hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Im Vergleich zum Vormonat sank der Index um 0,1 Prozent. Nach Einschätzung der Helaba forcieren die Daten keine Zinserhöhungsfantasien. Die Fed dürfte sich in ihrer zögerlichen Vorgehensweise bestätigt sehen.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im Mai um 0,1 Prozent, was der Prognose der Ökonomen entsprach. Die Einkommen stiegen dagegen etwas stärker als erwartet. Dagegen übertrafen der kurz nach der Startglocke veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Universität Chicago für die Verbraucherstimmung im Juni die Erwartungen. Allerdings verpuffen die Daten an der Börse.

Ölpreise setzen Erholung fort

Die Ölpreise legen auch zum Wochenausklang zu und bauen damit ihre Erholung weiter aus. Es ist mittlerweile die längste Gewinnstrecke seit rund zwei Monaten. Weiterhin stützend wirkt die in der vergangenen Woche gesunkene US-Förderung. Außerdem setzen die Investoren auf die Urlaubssaison in den USA, die gewöhnlich mit einem Anstieg der Benzinnachfrage einhergeht, so ein Beobachter. Dazu kommt der weiter schwache Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,4 Prozent auf 45,58 Dollar, für Brent geht es um 1,0 Prozent auf 47,89 Dollar nach oben.

Beim Goldpreis setzt sich die negative Entwicklung des Vortages fort. Die zunehmend positiven Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum drücken auf das Edelmetall, sagt ein Teilnehmer. Zudem deuteten die jüngsten Notenbank-Aussagen auf ein bevorstehendes Ende der ultralockeren Geldpolitik hin, worauf an den Anleihemärkten die Renditen kräftig zulegten. Steigende Zinsen sind wiederum negativ für das zinslos gehaltene Gold. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,2 Prozent auf 1.243 Dollar nach.

Am Devisenmarkt gibt der Euro einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab, kann sich aber über der Marke von 1,14 Dollar behaupten. Auf die gestiegene Kernteuerungsrate im Euroraum reagierte die Gemeinschaftswährung mit einem leichten Rücksetzer. Einigen Marktbeobachtern zufolge wurde der etwas stärkere Preisauftrieb am Vortag bereits eingepreist, als erste Preisdaten aus deutschen Bundesländern eine ähnliche Tendenz aufzeigten. Der Euro geht aktuell mit 1,1410 Dollar um.

Nach dem jüngsten Einbruch am US-Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Es kommt zu einer Stabilisierung der Notierungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um einen Basispunkt auf 2,28 Prozent zu.

Nike mit überzeugenden Zahlen

Bei den Einzelwerten steht die Nike-Aktie im Fokus. Der Sportartikelhersteller hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz sowie Gewinn die Erwartungen übertroffen. Der Adidas-Konkurrent durchläuft derzeit eine Restrukturierung, in deren Rahmen die Belegschaft um 2 Prozent verkleinert und der Fokus stärker auf Kernmärkte und den Onlinehandel gelegt werden soll. Die Aktie steigt um 8,8 Prozent.

Die Papiere von Micron Technology können sich dem allgemeinen Abgabedruck im Sektor nicht entziehen und fallen um 4,6 Prozent, obwohl das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Halbleiter-Konzern hat einen Gewinn im dritten Quartal verbucht, nachdem im Vorjahr noch rote Zahlen geschrieben worden waren. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen der Analysten.

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett will Optionen zum Kauf von 700 Millionen Aktien der Bank of America (BofA) ausüben. Der Kaufpreis liegt deutlich unter dem aktuellen Marktpreis. Berkshire kommt dem Ziel, zum größten BofA-Aktionär zu werden, damit einen Schritt näher. Der Schritt war erwartet worden, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve der BofA in dieser Woche genehmigt hatte, ihre Dividende um 60 Prozent auf 48 US-Cent je Aktie anzuheben. Starinvestor Buffett hatte zuvor gesagt, eine Dividende in dieser Größenordnung wäre ein Grund für seine Investmentgesellschaft, ihre Vorzugsaktien in Stammaktien zu tauschen. Für die BofA-Aktie geht es um 0,2 Prozent aufwärts.

Blue Apron fallen um 4,3 Prozent auf 9,57 Dollar. Der Börsengang des Anbieters von Kochboxen am Donnerstag war ein Flop: Die Aktie legte zwar zunächst bis auf 11,00 Dollar zu, fiel aber bis zum Handelsschluss auf den Ausgabepreis von 10,00 Dollar zurück.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.353,95 0,31 66,92 8,05 S&P-500 2.424,86 0,21 5,16 8,31 Nasdaq-Comp. 6.148,28 0,06 3,93 14,21 Nasdaq-100 5.658,74 0,10 5,72 16,35 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,37 0,0 1,37 16,8 5 Jahre 1,86 0,5 1,85 -6,9 7 Jahre 2,11 0,6 2,10 -14,1 10 Jahre 2,28 1,1 2,27 -16,6 30 Jahre 2,83 1,6 2,81 -23,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1410 -0,15% 1,1428 1,1426 +8,5% EUR/JPY 128,21 +0,14% 128,03 128,53 +4,3% EUR/CHF 1,0938 -0,02% 1,0940 1,0933 +2,1% EUR/GBP 0,8787 +0,06% 0,8781 1,1364 +3,1% USD/JPY 112,35 +0,29% 112,03 112,48 -3,9% GBP/USD 1,2987 -0,21% 1,3014 1,2984 +5,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,58 44,93 +1,4% 0,65 -19,9% Brent/ICE 47,89 47,42 +1,0% 0,47 -18,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,44 1.245,70 -0,2% -2,27 +8,0% Silber (Spot) 16,66 16,63 +0,2% +0,03 +4,6% Platin (Spot) 921,60 922,00 -0,0% -0,40 +2,0% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,2% +0,01 +6,8% ===

