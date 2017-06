Zürich - Wie gewonnen, so zerronnen. Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Wochenschluss seine im Tagesverlauf errungenen Gewinne nicht halten können und schloss im Minus. Dies trotz positiver Konjunkturdaten aus den USA und moderaten Gewinnen an der Wall Street. Der Swiss Market Index (SMI) hatte am Freitag zwar mehrmals zur Rückeroberung der Marke 9'000 Punkten angesetzt, diese jedoch nie überwunden.

Die Hauptverantwortlichen für die verhaltene Entwicklung waren die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche sowie die schwachen Banken. Trotzdem steht für den SMI ein Plus von 8,4% zum Halbjahresultimo zu Buche. Der Handel sei von erhöhter Vorsicht geprägt gewesen, berichteten Händler mit Blick auf den Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Auslöser dafür war die "falkenhafte" Rede von EZB-Chef Mario Draghi, die als Hinweis auf eine weniger lockere Geldpolitik verstanden wurde.

Der Swiss Market Index (SMI) sank am Freitag um 0,42% auf 8'906,89 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste 0,22% auf 1'404,21 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,22% auf 10'128,34 Zähler ein. Bei den 30 wichtigsten Titeln standen 18 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber.

Am Berichtstag gesucht waren die im ersten Semester 2017 gut gelaufenen Werte. So zogen Lonza um 1,3%, Clariant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...