Ivo Schädler übernimmt die Verantwortung für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und wird neu Mitglied der Konzernleitung. Er tritt damit die Nachfolge von Paul Schuler an, der im Mai zum Vorsitzenden der Konzernleitung ernannt worden ist. Beide übernehmen ihre neue Funktion per 1. Juli 2017. Ivo Schädler (51) startete seine Karriere 1997 bei Sika und hatte verschiedene Management Positionen in der Ländergesellschaft Schweiz inne, bevor er im Jahr 2012 zum Geschäftsführer UK und Irland ernannt wurde. In dieser Funktion hat er nicht nur das Wachstum und die Profitabilität der Ländergesellschaften vorangetrieben, sondern auch die Übernahme und Integration von Everbuild Building Products Ltd., dem grössten Hersteller von Dicht- und Klebstoffen in UK, erfolgreich durchgeführt. 2015 wurde Ivo Schädler zum Area Manager Südeuropa und Leiter EMEA für den Zielmarkt Refurbishment ernannt. Sein Verantwortungsbereich umfasste unter anderem die Vertriebsaktivitäten der grossen EU Länder UK, Frankreich, Italien und Spanien sowie das Instandsetzungsgeschäft von Bauwerken in der Region EMEA mit einem Umsatz von rund CHF 1 Milliarde. Schädler ist diplomierter Werkstoffingenieur (ETH Zürich) und verfügt über einen MBA. Der gebürtige Schweizer ist verheiratet und hat zwei Kinder. KONTAKT

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2117173/805890.pdf)



