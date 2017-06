Strasbourg (ots) - Eindrucksvoller Bildgenuss auf allen ARTE-Kanälen erwartet die Zuschauer und Nutzer am Donnerstag, den 6. Juli, mit der Übertragung von Dmitri Tcherniakovs Inszenierung von Georges Bizets CARMEN leicht zeitversetzt vom Festival d'Aix-en-Provence. Es spielt das Orchestre de Paris unter der musikalischen Leitung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado.



Um 20.15 Uhr wird der Klassiker der verführerischen wie freiheitsliebenden Carmen im TV und auf ARTE Concert zu sehen sein. Darüber hinaus wird ARTE die Oper in ultrahochaufgelösten Aufnahmen über die UHD-Kanäle der Satelliten ASTRA1, HOTBIRD und EUTELSAT5W sowie der Pariser Terrestrik mit HDR (high dynamic range/erweitertem Kontrast) um 20.55 Uhr ausstrahlen. Deutschlandweit erfolgt die Ausstrahlung unverschlüsselt über "UHD1 by Astra/HD+".



Voraussetzung für den Empfang dieses Kanals ist ein Ultra-HD-Fernseher mit Satellitentuner und integriertem HEVC-Decoder. In Frankreich übernehmen die Kanäle "Hot Bird 4k1", "Fransat Ultra HD" sowie "Test UHD1" die Verbreitung. Zuschauer, die bisher keinen der Demokanäle in ihrer Senderliste haben, können diese manuell anhand folgender Parameter finden:



ASTRA1 (19,2°Ost) UHD1 by Astra / HD+ Frequenz: 10994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22000 FEC 5/6 DVB-S2 8PSK



HOTBIRD (13°Ost) Frequenz: 10727 MHz (Horizontal) Symbolrate: 30000 FEC 3/4 DVB-S2 8PSK



EUTELSAT 5 West/FRANSAT Frequenz: 12732 MHz (Vertikal) Symbolrate: 29950 FEC 3/4 DVB-S2 8PSK



