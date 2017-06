Lieber Leser,

die stark leerverkaufte Aktie des Sportschuh-Herstellers Under Armour versucht sich an einer leichten Erholung. Ob daraus eine größere Erholung wird, muss abgewartet werden. Die Freude hält sich auch bei Markttechnikern eher in Grenzen. In dieser Woche gab man bekannt, dass man einen neuen COO (Chief Operatin Officer) eingestellt hat.

Hat Frisk genügend Erfahrung?

Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Patrik Frisk, der zuvor als ... (Rami Jagerali)

