Das Schutzversprechen des Staates gilt künftig einfach für Menschen in Zweierbeziehungen, die immer füreinander da sein und darum die Ehe eingehen wollen. Das ist ein im besten Sinne konservativer Wert. Trotzdem haben ausgerechnet die Konservativen im Bundestag lange gegen die Ehe für alle gemauert. Sie hatten dem Reformgedanken letztlich nichts mehr entgegenzusetzen. Ein progressives Bündnis aus Grünen, SPD und Linken hat die Hardliner niedergestimmt. Was könnte ein solches Bündnis künftig erreichen! Deutschland hat sich seiner Liberalität versichert, während diese Freiheitlichkeit von außen angegriffen wird. Eine gute Nachricht für Deutschland.



