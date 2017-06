Östliche und westliche Zivilisation treffen aufeinander



Peking (ots/PRNewswire) - Der weltweit einzigartige 787 Dream Jet landete am 28. Juni 2017 in Paris, der Auftakt zu seiner dreitägigen Wanderausstellung unter dem Motto "Dreams Encounter the World". In der Mode- und Kunstmetropole zeigt Deer Jet, die Airline für anspruchsvolle Geschäftskunden, was sie unter stilvoller Kunst versteht.



Erster Tag in Paris ein voller Erfolg



Deer Jet hat im letzten September die Wanderausstellung für den internationalen Markt begonnen, als der 787 Dream Jet den Flugbetrieb aufnahm. Der 787 Dream Jet hat bereits sieben Städte in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika angeflogen. An den verschiedenen Stationen der Wanderausstellung wird der lokalen Kultur Rechnung getragen. Die perfekte Kombination aus Kunst und Reise wird von den anwesenden Gästen hoch gelobt.



Die Kristallmanufaktur Saint Louis, der vor über 400 Jahren in der Mode- und Kunstmetropole Paris der Titel "Königliche Glaserei" zuteil wurde, verleiht dem 787 Dream Jet mit ihrer außergewöhnlichen und exklusiven Kristallkunst einen romantischen, klassischen Charme. Puiforcat, Hersteller von Silberbesteck und in Frankreich ein nationales Kulturgut, hat mit seinem zwischen Retro und innovativ angesiedelten Stil eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne hergestellt. Jede Uhr aus der Manufaktur De Tournemire wird speziell nach den Ideen und Konzeptionen des Kunden gefertigt, ein Beispiel dafür, wie Designer Kunstwerke mit Leben erfüllen. Insbesondere die traditionsbewusste Galerie Dumonteil kombiniert die Sanftmut des Orient mit der Offenheit des Abendlandes. Ihre gedankenvollen und lieblichen Skulpturen sind ein Augenschmaus für die Reisenden im Dream Jet und bauen eine Brücke zwischen dem östlichen und westlichen Kulturkreis.



Die Ausstellung in Paris stößt bei der gehobenen Geschäftsreisebranche auf großes Interesse und lockt einen ununterbrochenen Besucherstrom an. Bereits am ersten Tag hat der 787 Dream Jet die Besucherzahl erfüllt.



Die weltweit einzige Verbindung aus Luftfahrt und Kunst



Als Grundlage für den 787 Dream Jet dient das Modell 787-8. Das Raumkonzept wurde von dem berühmten französischen Flugzeugkabinendesigner Jacques Pierrejean entworfen, der für das Design zweieinhalb Jahre brauchte. Es ist das einzige 787-Geschäftsflugzeug unter der Hainan Airlines Group, das Flugziele auf der ganzen Welt anfliegt. Deer Jet, die zur Hainan Airlines Group gehörende Fluglinie für Geschäftsreisende, hat das Flugzeug über seine Niederlassung in Hongkong in BAS Guernsey registriert, um den internationalen Markt für anspruchsvolle Geschäftsreisende besser zu bedienen.



Um das beste Reiseerlebnis für jeden Passagier sicherzustellen, wählt Deer Jet seine Piloten und das Kabinenpersonal nach strengen Kriterien von Hainan Airlines aus, eine der zehn besten Airlines weltweit. Es hat einen Servicestandard mit sieben Sternen entwickelt, in dem das Personal geschult wird. Es gibt ein spezielles "Dream Service Team", das sich um alle Bedürfnisse der Fluggäste kümmert. In Kombination mit dem effizienten globalen Flugbetriebsmodell, das über die vergangenen 22 Jahre entwickelt wurde, stellt der 787 Dream Jet die weltweit einzige Verbindung aus Luftfahrt und Kunst dar.



787 Dream Jet auf Anfrage buchbar



Deer Jet hat 1995 den Betrieb aufgenommen und wurde 2001 zum größten Anbieter von Geschäftsflugreisen in ganz Asien. Deer Jet hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Geschäftsreisebranche anzuführen. Vor dem Hintergrund der staatlichen Seidenstraßeninitiative ("Belt and Road") hat Deer Jet die Übernahme von Asia Jet abgeschlossen. Die Airline ist eine strategische Kooperation mit dem weltweit führenden Reiseversicherer UAS mit Sitz in Dubai eingegangen, und sein FBO-Netz deckt den Asien-Pazifik-Raum ab. Die Marke will sich durch einen kreativen Ansatz von den anderen Marktteilnehmern abheben.



In den vergangenen Jahren hat der Markt für gehobene internationale Geschäftsreisen einen Aufschwung erlebt. Durch die Belebung des weltweiten Markts für Geschäftsflüge und den anhaltend niedrigen Ölpreis werden Nonstop-Flüge stärker nachgefragt. Der Trend im Markt für gehobene internationale Geschäftsreisen sind immer größere Flugzeuge. In Europa und Amerika haben einige Business-Airlines damit begonnen, Boeing 757- und sogar Boeing 777-Flugzeuge für internationale Geschäftsreisende mit reinen First-Class-Kabinen auszustatten. Manche bieten Bereiche für soziale Aktivitäten, um auf der Reise für Kurzweil zu sorgen. Deer Jet will sich als nationale Marke auf dem internationalen Markt einen Namen machen und mit diesem Schritt halten.



Der offizielle Preis für den 787 Dream Jet von Deer Jet beträgt 500.000 Yuan pro Stunde. Und auf dem internationalen Markt reißt die Nachfrage nicht ab. Unsere Stammkunden kommen aus Europa, den USA und dem Nahen Osten. Wir werden in Europa mit unserem Deer Jet stärker Präsenz zeigen. Wir hoffen auf eine Kooperation mit der Hilton Group und einigen internationalen Hotelgruppen, um nach und nach ein Produktpaket anzubieten, das Rundreisen zwischen Hongkong und Tahiti oder Paris und Rom mit einer im Preis inbegriffenen Hotelunterbringung in einer gehobenen Präsidentensuite umfasst. Das Interesse daran ist groß.



Brückenbauer zwischen östlichem und westlichem Kulturkreis



Für Deer Jet ist die 787 nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein kultureller Brückenbauer zwischen Ost und West.



"Deer Jet will Reise und Kunst verbinden. Die Ausstellung des 787 Dream Jet in der Mode- und Kunstmetropole Paris war schon immer unser Traum", sagte Frank Fang, Vice President von Deer Jet. "Wir können mehr Menschen die lokale Kultur näherbringen, wenn in die Wanderausstellung Elemente der westlichen Kultur einbringen. Als Kontrapunkt werden Elemente der östlichen Kultur ausgestellt, insbesondere chinesische Kunstobjekte. Auf diese Weise können wir unsere Kunden bedienen und gleichzeitig mehr Menschen China näherbringen. Eine wichtige Mission des 787 Dream Jet ist die Förderung des Dialogs und der Integration zwischen östlicher und westlicher Kultur."



Die Nachfrage nach dem 787 Dream Jet auf dem internationalen Markt ist groß. Um die Kapazität auszubauen, hat Hainan Airlines Group die Anschaffung eines zweiten 787 BBJ Business-Airliners angekündigt, der von Deer Jet betrieben werden soll. Hainan Airlines Group will die weltweit größte Flotte aufbauen, um ihren Marktanteil bei gehobenen internationalen Geschäftsreisen auszubauen.



