LONDON (Dow Jones)--HSBC hat von den chinesischen Behörden die Genehmigung zum Betrieb einer im Joint Venture geführten Wertpapierfirma in China erhalten. Das Gemeinschaftsunternehmen mit der staatlichen Qianhai Financial Holdings Co. Ltd wird mehrheitlich der britischen Bank gehören.

Die HSBC Holdings plc ist erste ausländische Bank, die die Genehmigung für ein solche Konstellation erhält. Das Finanzhaus hatte einen langen Atem: HSBC wartet seit November 2015 auf grünes Licht von der chinesischen Wertpapieraufsicht CSRC. Das Joint Venture mit dem Namen HSBC Qianhai Securities Limited werde seinen Sitz in Shenzhen haben und seine Tätigkeit bis Jahresende aufnehmen, teilte HSBC weiter mit.

Üblicherweise dürfen ausländische Banken ihre gemeinsamen Geschäfte mit lokalen Brokerhäusern in China nicht mehrheitlich kontrollieren. Ihre zulässige Beteiligung ist auf maximal 49 Prozent beschränkt und die meisten dürften auch nicht mit chinesischen Wertpapieren handeln. Banken wie Goldman Sachs drängen aber schon seit Jahren darauf, dies zu ändern, bislang ohne Erfolg. Der HSBC kam nun offenbar eine Vereinbarung zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland zugute, die den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern soll. Der Mehrheitsanteil ist aber ebenfalls beschränkt - auf 51 Prozent.

