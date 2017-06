Auf Druck der US-Behörden feuerte die Bank vor zwei Jahren vier Mitarbeiter wegen umstrittener Iran-Geschäfte. Vor Gericht kassierte sie dafür eine Niederlage nach der anderen. Nun ist der letzte offene Fall entschieden.

Vor zwei Jahren verdonnerten die amerikanischen Behörden die Commerzbank zu einer Geldbuße von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro, weil Geschäfte der Bank mit iranischen Kunden gegen US-Sanktionen verstoßen haben sollen. Die New Yorker Finanzaufsicht Department of Financial Services verlangte von der Bank außerdem, sich von mehreren Mitarbeitern zu trennen. Vier dieser Mitarbeiter arbeiteten für die Commerzbank in Deutschland. Das Problem: Nach deutschem Arbeitsrecht hatten sich die Banker nichts zuschulden kommen lassen. Nun ist vor kurzem der vierte Fall endgültig entschieden worden - und wie in allen anderen Fällen auch siegte letztlich der betroffene Mitarbeiter.

Die Bank war zunächst durch alle Instanzen gegangen und bis vor das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...