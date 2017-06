Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lautenschläger: EZB sollte Anpassung der Geldpolitik vorbereiten

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Ansicht ihrer Direktorin Sabine Lautenschläger schon jetzt Vorbereitungen für einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik treffen, auch wenn es derzeit noch keinen klaren Pfad zum angepeilten Inflationsziel gibt. "Auch wenn der Trend noch nicht stabil ist, so ist es dennoch wichtig, sich auf andere Zeiten vorzubereiten, denn es gibt Gründe für Optimismus", sagte Lautenschläger bei einer Rede.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt deutlich stärker als erwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juni deutlich stärker aufgehellt als erwartet. Der Indikator stieg auf 65,7 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Mai stand der Index bei 59,4 Punkten. Volkswirte hatten nur einen Wert von 58,0 Punkten erwartet.

Stimmung der US-Verbraucher verbessert sich im Juni

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 95,1 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 94,4 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag der Wert bei 94,5 Zählern, Ende des Vormonats bei 97,1.

US-Inflation sinkt tiefer unter Fed-Ziel

Die US-Inflationsrate ist im Mai tiefer unter das Fed-Ziel gesunken. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag nur 1,4 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Im April hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Im Vergleich zum Vormonat sank der Index um 0,1 Prozent.

Bundestag beschließt Angleichung der Gebühren für Stromnetze

Nach monatelangen Beratungen hat der Bundestag die deutschlandweite Angleichung der Gebühren für die Stromnetze beschlossen. Damit werden Verbraucher und Betriebe im Norden und Osten Deutschlands entlastet, im Westen erhöht sich die Stromrechnung hingegen schrittweise. Vor allem die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer hatten sich massiv dafür eingesetzt, um Wettbewerbsnachteile ihrer Industrie zu verringern.

EU verlangt von Polen Abschaffung von Supermarktsteuer

Die EU-Kommission hat die Abschaffung der umstrittenen Supermarktsteuer in Polen gefordert. Die Behörde erklärte, sie stufe die Abgabe als Verstoß gegen die EU-Regeln zu staatlichen Beihilfen ein. Die abgestuft nach Umsatz fällige Steuer gibt demnach kleineren Firmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber größeren Konkurrenten.

Russland setzt Zahlungen an Europarat aus

Wegen eines Streits über die russische Delegation im Europarat setzt Russland seine Zahlungen für 2017 an die Organisation aus. Außenminister Sergej Lawrow habe den Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, in einem Telefonat darüber informiert, erklärte das russische Außenministerium. Die russische Führung ist verärgert darüber, dass ihren Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim das Stimmrecht entzogen wurde.

EU und Japan verhandeln weiter über Freihandelsabkommen

Die Europäische Union und Japan versuchen, noch vor Beginn des G20-Gipfels kommende Woche in Hamburg ihr geplantes Freihandelsabkommen festzuklopfen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Landwirtschaftskommissar Phil Hogan trafen in Tokio Außenminister Fumio Kishida und Agrarminister Yuji Yamamoto, um bis Samstag über letzte Hindernisse zu beraten. Beide Seiten hatten im März 2013 mit den Gesprächen begonnen.

Putin verlängert Einfuhrstopp für EU-Lebensmittel bis Ende 2018

Russland verlängert seinen seit Sommer 2014 geltenden Einfuhrstopp für Lebensmittel aus der EU bis Ende 2018. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein entsprechendes Dekret zur Verteidigung der "nationalen Interessen Russlands". Das Einfuhrverbot gilt für die meisten landwirtschaftlichen Produkte aus dem Westen, vor allem aus der Europäischen Union.

