Die PSD Bank Köln eG verlängert ihre Partnerschaft mit Lukas Podolski um weitere drei Jahre und hält damit an der erfolgreichen Zusammenarbeit fest. Bereits seit Ende 2011 ist der Profikicker das Gesicht der regionalen Genossenschaftsbank, verkörpert er doch ihre Werte in vielerlei Hinsicht.



Ende Juni gab die PSD Bank Köln eG die Vertragsverlängerung mit dem erfolgreichen Werbeträger Lukas Podolski bekannt. Diese zukunftsweisende Entscheidung wurde allen Mitarbeitern im Rahmen einer internen Veranstaltung im Hauptgebäude der Bank verkündet - gemeinsam mit dem Fußballweltmeister, der persönlich anwesend war. "Lukas Podolski verkörpert die Werte der PSD Bank Köln wie kein anderer. Er ist ein echter Kölsche Jung, für den Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben. Daher haben wir uns für eine Verlängerung des Werbevertrags mit ihm entschieden. In den letzten Jahren haben wir unsere Markenbekanntheit durch ihn signifikant steigern können - an dieser positiven Entwicklung wollen wir festhalten.", so René Königshausen, Vorstandsmitglied der Bank. Auch der jüngste Werbespot des genossenschaftlichen Finanzinstituts zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Darin fungiert Podolski als Interviewer, echte Kunden und Mitglieder der PSD Bank Köln eG stehen ihm spontan und ehrlich Rede und Antwort. "Mit Lukas Podolski haben wir einen Partner, der offen und aufrichtig auf Menschen zugeht. In unserem aktuellen Werbespot symbolisiert er durch seine persönliche Nähe zu unseren Mitgliedern, dass auch die PSD Bank ein stets aufrichtiges Verhältnis zu ihren Kunden lebt." so Christian Dorn, Leiter Marketing der PSD Bank Köln eG.



Darüber hinaus sind sich sowohl die PSD Bank Köln eG als auch Poldi ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Dies drückt sich in ihrem vielfältigen sozialen Engagement aus. So ist das nachhaltige Wirken der Lukas Podolski Stiftung für beide eine wahre Herzensangelegenheit. Poldi erklärt: "Meine Stiftung gibt sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Perspektive, vom Angebot sinnvoller Freizeitbeschäftigungen über die soziale Entwicklung bis hin zur Vorbereitung auf das Berufsleben." Dieses Konzept deckt sich vollends mit dem starken Gemeinschaftssinn der Bank. "Als offizieller Partner von Poldis Stiftung unterstützen wir deren vielfältige Projekte auch in den nächsten Jahren tatkräftig." betont Königshausen.



