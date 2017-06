Regensburg (ots) - Das Beste aus der Situation machen - das ist so oft ein purer Durchhaltespruch. Diesmal nicht. So unsinnig der Confed Cup geworden sein mag, der Bundes-Jogi und sein Team versprühen Lust und Laune. Eine B-Auswahl? Von wegen. Jede Menge Größen sitzen zuhause, doch fehlt einem irgendwer? Im Gegenteil: Neue Namen machen neuen Spaß. Fußball-Deutschland hat einen neuen Kapitän, neue Eckpfeiler, neue Torjäger - und Ehrgeiz. Jedem scheint jede Aktion wichtig. Kurz: Löw und Co. nutzen das Turnier beeindruckend perfekt.



