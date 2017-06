Mannheimer Morgen über Mikroplastik in Cremes und Putzmitteln Überschrift: Fakten überzeugen Den toten Wal, dessen Magen gefüllt mit Plastiktüten und Kunststoffverpackungen war, haben Millionen Menschen in den Nachrichten gesehen. Das Tier verendete qualvoll, weil es keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnte. Plastik in den Meeren, in Seen und Gewässern ist längst ein Problem, das von Politik und Gesellschaft Ernst genommen wird. Es werden internationale Abkommen zum Schutz der Meere geschlossen, mit großen Kampagnen auf die Müllberge aufmerksam gemacht. Doch Gefahren gehen nicht nur von dem Müll aus, den wir sehen. In etlichen Alltagsprodukten werden Kunststoffpartikel verwendet, von denen bisher kaum einer so recht weiß, welche Wirkung sie auf Umwelt und Mensch haben. Hier besteht Klärungsbedarf. Mit einem Bekenntnis zur Unkenntnis darf sich vor allem die Politik nicht abspeisen lassen. Es ist ihre Aufgabe, in Forschungsprojekte zu investieren. Umwelt- und Naturschützer warnen zu Recht vor der unsichtbaren Gefahr, die von Stoffen ausgeht, die nicht ohne Weiteres aus der Umwelt verschwinden. Bisher setzt die Politik vor allem auf freiwillige Vereinbarungen mit den Herstellern. Die kennen die Problematik. Doch Alternativen sind meist teuer und die Umstellung ist langwierig. Auch hier ist politische Unterstützung notwendig, damit die Kehrtwende vorankommt. Ein Verbot solcher Stoffe ist nicht zwingend nötig, aber ausreichend Datenmaterial. Fakten überzeugen, auch in der Wirtschaft. Reichen die nicht aus, um die Umwelt und damit den Menschen zu schonen, muss der Gesetzgeber ran. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2017 13:33 ET (17:33 GMT)