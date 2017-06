Sicher, nachhaltig und mit geringen Emissionen. Biogas ist bei der Energieumstellung und Reduzierung von Kohlenstoff ein Verbündeter - beim Transport auf und abseits der Straße. Lesen Sie, wie dieser erneuerbare, regenerative Kraftstoff unsere Sicht auf die Energiewirtschaft verändert - in der neuesten Folge der Top Stories von CNHIndustrial.com: cnhindustrial.com/Biogas (http://cnhindustrial.com/biogas)



London (ots/PRNewswire) - Der Kampf gegen den Klimawandel ist nach dem Pariser Abkommen zu einem integralen Bestandteil der internationalen politischen Programme geworden. Damit steht er jetzt im Zentrum einer internationalen politischen Debatte. Um die Ziele des Abkommens umzusetzen, ist eine weitere Reduzierung der Emissionen in den Sektoren Energie, Transport und Bau notwendig, wie auch im gesamten Sektor der Industrie. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und die Umsetzung von Energieeffizienz scheinen der richtige Weg zu sein.



"Die Rolle von Biogas in der Energieumstellung in Europa", die neueste Folge der Top Stories bei CNHIndustrial.com, die vom Umweltjournalisten Rudi Bressa verfasst wurde, untersucht, wie Biogas eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, die Energiewirtschaft vom Kohlenstoff zu lösen.



Der Artikel von Rudi Bressa analysiert die Signifikanz und die Möglichkeiten von Biogas, untersucht Fallstudien in Italien und Deutschland und führt Interviews zum Thema mit Jan Stambaský, Präsident der European Biogas Association (EBA), Andrea Gerini, Generalsekretär der NGVA (European Natural & Bio Gas Vehicle Association) und Piero Gattoni, Präsident des italienischen Biogaskonsortiums Consorzio Italiano Biogas (CIB).



Regeneratives Methan aus Biogas ist Beispiel des Konzepts eines Wirtschaftskreislaufs, da Abfall und Ausschuss konventioneller Produktionsverfahren weiterem Nutzen zugeführt werden - in diesem Fall als nachhaltiger Brennstoff - und somit die Vergeudung von Material und Energie vermieden wird.



