Halle (ots) - Denn die wichtigste Hoffnung, die sich nicht nur für gleichgeschlechtlich Lebende und Liebende aus dem neuen Gesetz ableiten lässt, ist die auf eine weitere Liberalisierung der Gesellschaft, was zugleich eine weitere Humanisierung bedeutet. Dies drückt sich durch nichts so deutlich aus wie die Art des Umgangs der Mehrheit mit dem Denken und Handeln von Minderheiten. Es ist im Falle der Ehe für alle ja schon in der Diskussion viel erreicht worden. Das lange benutzte, diskriminierende Wort "Homo-Ehe" ist still und heimlich aus dem politischen wie dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwunden. Das ist ermutigend.



