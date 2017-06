Dank guter wirtschaftlicher Aussichten hat Portugal erneut eine Milliardentranche an den IWF vorzeitig zurückgezahlt. Die Schulden beim Internationalen Währungsfonds sind damit schon um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Portugal hat angesichts positiver Konjunkturaussichten erneut früher als erwartet eine Tranche von einer Milliarde Euro an Hilfskrediten aus der Zeit der Schuldenkrise an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückgezahlt. Bis August sei eine weitere Tilgung von 2,6 Milliarden Euro vorgesehen, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...