Für die Außenwelt kam der verheerende Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul ohne Vorwarnung. Die Botschaft aber wusste mehr - und ergriff für ihr Personal wohl lebensrettende Vorsichtsmaßnahmen.

Die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul war schon Monate vor dem verheerenden Bombenanschlag vom 31. Mai gewarnt und hatte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das bestätigte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Thomas Schäfer, am Freitag. Vor der Vertretung waren damals bei der Detonation von zehn Tonnen Sprengstoff mehr als 150 Menschen getötet und 450 verletzt worden. Deutsche Opfer gab es jedoch trotz großer Zerstörungen an dem Botschaftsgebäude nicht.

Die Warnungen seien "aus nachrichtendienstlichen Quellen" gekommen, sagte Schäfer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur weiter. Dementsprechend sei das Kanzleigebäude der Botschaft schon im Frühjahr geräumt worden. Genau dieser Teil der Botschaft war bei der Explosion ...

